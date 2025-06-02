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Белоруска заявила бывшему мужу, что четверо детей, которых они воспитывали, — не его

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  • 2.06.2025, 12:51
  • 6,282
Белоруска заявила бывшему мужу, что четверо детей, которых они воспитывали, — не его

Однако потребовала алименты.

Белоруска обратилась в суд с просьбой взыскать с ее бывшего супруга алименты на содержание четырех несовершеннолетних детей. Мужчина решил оспорить отцовство. О результатах ДНК-текста рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

В ведомстве отметили, что в последние годы женщина препятствовала встречам бывшего мужа с детьми без объяснения причины.

«А однажды и вовсе заявила, что дети не его, что стало для мужчины неожиданностью. Во встречном иске он просил суд исключить из акта о рождении детей запись об его отцовстве», — сообщили в ГКСЭ.

Для решения вопроса о биологическом родстве суд назначил судебную медицинскую генетическую экспертизу.

«По результатам исследования ДНК несовершеннолетних детей истца и ее бывшего супруга судебные эксперты исключили биологическое отцовство ответчика по отношению ко всем четверым детям», — отметили в ведомстве.

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