СМИ: Операция «Паутина» шокировала США 3 2.06.2025, 12:55

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Украина удивила американцев сложностью удара по российским самолетам.

Украина нанесла один из самых дерзких и разрушительных ударов по территории России за все время полномасштабной войны, пишет издание Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

В рамках спецоперации под кодовым названием «Паутина» было атаковано сразу несколько стратегических авиабаз в глубине российской территории. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), были поражены более 40 воздушных судов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Оценка ущерба — около 7 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что это «блестящий результат», подчеркнув, что она была полностью проведена силами Украины. Всего использовалось 117 беспилотников, каждый из которых управлялся отдельным оператором. Особое внимание глава государства уделил уникальному элементу операции — ее координация велась непосредственно с территории России.

«Самое интересное — и это уже можно говорить публично — «офис» нашей операции находился прямо рядом с ФСБ России в одном из их регионов», — сообщил Зеленский в Telegram.

По информации украинских СМИ со ссылкой на источники в СБУ, дроны были заблаговременно переправлены в Россию, где хранились в модифицированных грузовиках с мобильными жилыми модулями. В момент запуска крыши отсеков дистанционно открывались, и беспилотники отправлялись к целям — российским авиабазам, включая объект в Сибири, удар по которому подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Российские СМИ также опубликовали кадры, на которых видно, как беспилотники взлетают с бортов грузовиков, а местные жители пытаются их остановить. СБУ также опубликовала фото начальника службы генерала Василия Малюка за изучением снимков российских авиабаз накануне атаки.

Министр обороны США Пит Хегсет был проинформирован об ударе во время визита на авиабазу Неллис. Один из высокопоставленных представителей Пентагона, пожелавший остаться анонимным, признал: уровень технической сложности операции оказался «неожиданным даже для США» и подчеркнул, что Вашингтон заранее предупрежден не был.

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