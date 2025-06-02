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Четвероногий робот из Цюриха научился играть в бадминтон с людьми

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  • 2.06.2025, 13:11
Четвероногий робот из Цюриха научился играть в бадминтон с людьми

Видеофакт.

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) создали четвероногого робота ANYmal-D. Он научился играть в бадминтон с людьми, поддерживая розыгрыши до 10 ударов подряд, пишет «Хайтек».

ANYmal-D использует стереокамеру для оценки ситуации на площадке и отслеживания траектории полета волана. В роботизированной «руке» закреплена ракетка, с помощью которой ANYmal-D точно наносит удары. Ученые использовали обучение с подкреплением, чтобы научить робота предсказывать движение волана и соответствующим образом перемещаться по игровой площадке.

Четвероногая конфигурация обеспечивает роботу устойчивость и маневренность по сравнению с двуногими системами. ANYmal-D может быстро перемещаться по площадке, наклонять корпус для улучшения обзора и точно рассчитывать силу и направление удара.

Особенностью разработки — алгоритм, который сопоставляет текущие визуальные данные с информацией из обучающей базы данных. Это позволяет роботу адаптироваться к непредсказуемым условиям реальной игры и реагировать в духе человеческой логики.

Тесты показали, что ANYmal-D успешно взаимодействует с людьми, демонстрируя быструю реакцию, точное позиционирование и устойчивость во время движения.

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