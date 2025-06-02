СБУ официально озвучила детали исторической операции «Паутина» 5 2.06.2025, 13:16

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Четыре атакованных аэродрома, 41 пораженный самолет.

Служба безопасности Украины во время спецоперации «Паутина» одновременно поразила четыре военных аэродрома в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация, сообщил глава СБУ Василий Малюк.

Пресс-служба СБУ сообщает, что в результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

«Враг почти каждую ночь бомбил наше государство с этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что „возмездие неизбежно“. СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы», — отметил Малюк.

Глава СБУ возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию «Паутина» более полутора лет.

В результате операции дроны СБУ отработали цели сразу на четырех военных аэродромах РФ: Белая, Дягилево, Оленья и Иваново. Одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.

«В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ», — отмечает Малюк.

Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более семи миллиардов долларов США.

По словам Малюка, спецоперация «Паутина» происходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

«Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели — военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько РФ будет терроризировать украинцев ракетами и шахедами», — отмечает Василий Малюк.

Он поблагодарил всех сотрудников Службы, которые были задействованы в этой исторической спецоперации, подчеркнув, что все ее участники уже давно находятся в Украине.

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