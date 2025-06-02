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В Беларусь прилетали российские военные самолеты

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  • 2.06.2025, 13:27
  • 4,984
В Беларусь прилетали российские военные самолеты
Иллюстративное фото

Также в страну залетали российские БПЛА.

В мае по сравнению с апрелем вновь увеличилось количество беспилотников, нарушающих воздушное пространство Беларуси, а в гомельском аэропорту приземлялись российские военно-транспортные самолеты, пишет «Флагшток».

Как минимум восемь случаев нарушения воздушного пространства Беларуси беспилотниками было зафиксировано в мае. Это в 2,5 раза больше, чем в апреле, когда были замечены только три дрона, однако меньше, чем в начале года с января по март.

Беспилотники проникали в воздушное пространство нашей страны 6, 7, 11, 18 и 23 мая во время массированных атак России на Украину. Чаще всего дроны двигались в темное время суток из Черниговской области и пересекали границу вдоль Днепра в Брагинском и Лоевском районах.

В последний весенний месяц на Гомельщине также фиксировалась российская авиация – 23, 24 и 25 мая в Гомельском аэропорту по два приземлялись российские военно-транспортные самолеты Ил-76. Их прилеты были связаны с доставкой и вывозом военнопленных во время обменов между Россией и Украиной на пограничном переходе Новая Гута.

27 мая украинские мониторинговые каналы сообщили о появлении в небе над Беларусью самолета радиолокационного обнаружения на базе старого советского самолета Ил-20. Он совершал полеты в районе Волковыска недалеко от границы с Польшей. По информации украинских специалистов, самолет был в воздухе более 4 часов. Самолеты-разведчики предназначены для нахождения объектов неприятеля в воздухе, на земле, воде и для наведения на них средств поражения или перехвата. Украинцы восприняли его появление в белорусском небе как угрозу.

1 июня канал «Ринда мониторить» сообщил, что в ночь на воскресенье в воздушное пространство Беларуси залетели 10 российских беспилотников. Согласно изданию «Флагшток», в Гомельской области поднимали авиацию.

Беспилотники залетели в белорусское небо со стороны Черниговской области Украины во время массированной атаки России на украинскую территорию.

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