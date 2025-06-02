Путин пропускает ход Владимир Пастухов

2.06.2025, 13:33

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Владимир Пастухов

А разгоряченная публика в отсутствии хлеба требует зрелищ.

Самое умное, что Путин мог бы сейчас сделать, — это пропустить ход и не отвечать немедленно. На самом деле, у Путина в сложившейся ситуации не так много эффектных «хороших» ходов.

Если бы он мог подорвать все F-16 на украинских аэродромах, он это бы уже сделал.

Что еще? Ударить чем-то неядерным, но очень мощным, так, чтоб земля закачалась? Но у Украины нет аналогичных, сопоставимых по важности объектов, которые можно уничтожить без адских потерь среди гражданского населения и колоссального вреда экологии, а удар по тем целям, до которых легко дотянуться какой-нибудь баллистикой (атомные станции, мосты, центры принятия решений), приведет именно к таким потерям, что еще больше травмирует и без того неспокойного Трампа.

Как это ни парадоксально, самым лучшим ответом Путина в этой ситуации могла бы стать задержка с ответом. Путин это, в принципе, умеет. Он злопамятен, мстителен и терпелив. Напомню, что Пригожин, прежде чем распылиться, успел даже дважды повстречаться с Путиным (так сказать, на «высшем уровне») и даже о чем-то там договориться. Договорился — и лишь потом распылился. Весь вопрос в том, может ли Путин сегодня себе позволить пропустить ход?

Теоретически — да. Он может «прикрутить раскрутку» новости в публичном пространстве, — мол, на войне как на войне, — и постараться продавить фронт. Но есть два препятствия. Фронт не продавливается, а разгоряченная публика в отсутствии хлеба требует зрелищ…

Владимир Пастухов, Telegram

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