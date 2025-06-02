Украинские дроны атаковали Курск, Рязань, Лебедянь и Воронеж
- 2.06.2025, 13:47
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В РФ заявили об атаке 162 дронов.
Власти нескольких российских регионов заявили о налёте украинских дронов в ночь на понедельник, сообщает «Настоящее Время». Минобороны России отчиталось о 162 сбитых беспилотниках в ночь на 2 июня.
Всего за последние сутки, по данным российского военного ведомства, были сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow, а также 316 беспилотников, в том числе 205 «вне зоны проведения специальной военной операции», то есть над территорией России и аннексированного Крыма.
По данным российского военного ведомства, украинские беспилотники атаковали не менее восьми областей. Под удар в том числе попали Курская, Липецкая, Воронежская, Брянская области. В Липецкой области, как сообщил губернатор Игорь Артамонов, лёгкое ранение в результате атаки получил один человек в Лебедянском районе. Также в Лебедяни осколки беспилотника при падении задели два дома.
В Курске, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна, «есть попадания» в многоквартирный дом, повреждения получили также три частных дома и гараж. О пострадавших не сообщалось.
В Воронежской области в результате падения беспилотника на ЛЭП оборвался высоковольтный провод на трассе М-4 «Дон», сообщил глава региона Александр Гусев. Перекрывали участок дороги в сторону Ростова.
Местные жители в чатах писали, что в Борисоглебске атаковали военный аэродром, передает телеграм-канал Astra. В городе также находится авиационный ремонтный завод, который уже атаковали в январе этого года.
Ночью взрывы также были слышны в Рязани и Ярославле. Рязанский губернатор Павел Малков утверждает, что никто не пострадал, были повреждены несколько автомобилей и выбиты стёкла в нескольких домах.