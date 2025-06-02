В Осиповичском районе в «тунеядцы» записали людей с психическими заболеваниями
- 2.06.2025, 13:57
Им насчитали коммуналку по 100% тарифам.
В Осиповичском районе граждан с психическими заболеваниями объявили «тунеядцами». Это привело к тому, что с них взималась плата за жилищно-коммунальные услуги в полном объеме — с учетом полного возмещения экономически обоснованных затрат, как это предусмотрено для неработающих граждан, не входящих в льготные категории.
Прокурор Осиповичского района опротестовал соответствующие решения райисполкома, признав их неправомерными в части включения данной категории граждан в перечень не занятых в экономике.