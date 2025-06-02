закрыть
2 июня 2025, понедельник, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Washington Post: Украина переписывает правила современной войны

  • 2.06.2025, 14:11
The Washington Post: Украина переписывает правила современной войны

Ущерб россиян оценивается в $2 миллиарда.

Украина провела одну из самых дерзких атак за все время полномасштабной войны, продемонстрировав, как дешевые дроны могут нанести многомиллиардный урон стратегическим объектам противника, The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org). Операция «Паутинa», как ее назвали в СБУ, стала технологическим и тактическим прорывом, сравнимым по значимости с нападением Японии на Перл-Харбор в 1941 году.

В воскресенье украинские дроны, запущенные с территории России из переоборудованных грузовиков, атаковали сразу пять российских авиабаз, включая объекты в Сибири и на Крайнем Севере. По заявлениям украинской стороны, было выведено из строя до трети дальних бомбардировщиков, включая Ту-95, Ту-22М3 и самолет ДРЛО А-50. Ущерб оценивается в $2 миллиарда.

Операция стала возможной благодаря новому подходу: дроны были доставлены вглубь России в специальных деревянных кабинах и запускались дистанционно. Это поставило под сомнение безопасность даже самых охраняемых баз и вынудило экспертов по всему миру задуматься о необходимости срочного инвестирования в системы ПВО против беспилотников.

Эксперты сравнивают событие с историческим поворотом в военной доктрине: как атака на Перл-Харбор показала конец эры линкоров, так и «Паутинa» ставит под вопрос будущее пилотируемой авиации. Украина, сталкиваясь с нехваткой западных ракет Patriot, делает ставку на массовое производство дронов: в 2024 году их было изготовлено 2,2 миллиона, в 2025 планируется 4,5 миллиона.

Атака также затрагивает вопросы стратегической стабильности, поскольку уничтоженные самолеты могут нести ядерное оружие. На фоне политической неопределенности в США и осторожности Европы, Украина демонстрирует, что готова брать инициативу в свои руки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров