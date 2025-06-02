The Washington Post: Украина переписывает правила современной войны 2.06.2025, 14:11

Ущерб россиян оценивается в $2 миллиарда.

Украина провела одну из самых дерзких атак за все время полномасштабной войны, продемонстрировав, как дешевые дроны могут нанести многомиллиардный урон стратегическим объектам противника, The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org). Операция «Паутинa», как ее назвали в СБУ, стала технологическим и тактическим прорывом, сравнимым по значимости с нападением Японии на Перл-Харбор в 1941 году.

В воскресенье украинские дроны, запущенные с территории России из переоборудованных грузовиков, атаковали сразу пять российских авиабаз, включая объекты в Сибири и на Крайнем Севере. По заявлениям украинской стороны, было выведено из строя до трети дальних бомбардировщиков, включая Ту-95, Ту-22М3 и самолет ДРЛО А-50. Ущерб оценивается в $2 миллиарда.

Операция стала возможной благодаря новому подходу: дроны были доставлены вглубь России в специальных деревянных кабинах и запускались дистанционно. Это поставило под сомнение безопасность даже самых охраняемых баз и вынудило экспертов по всему миру задуматься о необходимости срочного инвестирования в системы ПВО против беспилотников.

Эксперты сравнивают событие с историческим поворотом в военной доктрине: как атака на Перл-Харбор показала конец эры линкоров, так и «Паутинa» ставит под вопрос будущее пилотируемой авиации. Украина, сталкиваясь с нехваткой западных ракет Patriot, делает ставку на массовое производство дронов: в 2024 году их было изготовлено 2,2 миллиона, в 2025 планируется 4,5 миллиона.

Атака также затрагивает вопросы стратегической стабильности, поскольку уничтоженные самолеты могут нести ядерное оружие. На фоне политической неопределенности в США и осторожности Европы, Украина демонстрирует, что готова брать инициативу в свои руки.

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