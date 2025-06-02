Экономист: К концу века в Беларуси останется три миллиона человек 11 2.06.2025, 14:36

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Если тренды не изменятся.

«В Беларуси и так была низкая рождаемость. Последние цифры до этого были за 2019 год. Там средняя белоруска рожала за свою жизнь 1,38 ребёнка. По обновлённым цифрам — каждая белоруска в среднем за свою жизнь родит 1,08 ребёнка», — заметил Лев Львовский в эфире Deutsche Welle.

Как объясняет эксперт, исходя из актуальных цифр необходима существенная корректировка демографических прогнозов в негативную сторону.

«Это означает, что к концу века в Беларуси должно остаться примерно три миллиона человек. Если текущие тренды не изменятся», — прогнозирует Львовский.

Экономист отмечает, что значительно хуже будет то, что существенная часть населения будет пенсионного возраста.

В Беларуси действует солидарная пенсионная система. Фактически деньги, что поступают в пенсионный фонд от тех, кто сейчас работает, сразу передаются тем, кто сейчас на пенсии. Чаще всего этих денег не хватает, поэтому приходится добавлять средства из бюджета.

Сейчас, отмечает экономист, на одного человека трудоспособного возраста приходится примерно 0,4 пенсионера. Дефицит Фонда социальной защиты населения составляет около 1% ВВП. Это не очень хорошо, но пока ещё не катастрофа. Однако начиная с середины века эти показатели значительно ухудшатся:

«В середине века у нас уже будет 0,7 пенсионера на одного человека трудоспособного возраста. (…) К концу века, где-то к годам 2080-м, у нас демографическая пенсионная нагрузка будет 0,9 пенсионера на одного человека трудоспособного возраста».

Львовский видит несколько путей выхода:

«Либо нужно будет пенсии снижать более чем в два раза, либо сборы повышать на такой же процент. Что также невероятно. Либо можно ещё добавлять из бюджета. Тогда придётся добавлять по 10% ВВП в год для поддержки примерно текущей покупательной способности пенсии».

Значительную роль в снижении рождаемости в Беларуси играет нестабильность.

«Если вы купили дорогой автомобиль, и потом поняли через год, что не тянете, не можете обслуживать, очень дорогой, можно его продать. Нужно вам переехать — опять же продадите. И всё хорошо.

Ребёнка вы заводите минимум на 18 лет. Это большой коммитмент (от англ. commitment — серьёзное и длительное обязательство. — НН). Переезжать с ребёнком сложнее. Может быть, вы сейчас хорошо зарабатываете, супруг хорошо зарабатывает, но вы боитесь нестабильности, что это может в любой момент закончиться — уволят супруга и так далее. Тогда это всё увеличивает нестабильность, и она очень сильно влияет на рождаемость».

По словам Львовского, влияние нестабильности на рождаемость хорошо исследовано — рождаемость из-за этого снижается. В нашем регионе она снижается к тому же и на фоне войны. При этом выглядит так, что Беларусь — лидер в этом снижении.

«Люди не уверены. Может быть, сейчас репрессии не затронут. Но может быть, мужа внесут в «чёрный список», потому что он где-то что-то лайкнет через три года. И придётся куда-то срочно переезжать. Может, он не лайкнет, а руководитель его компании лайкнет. И компании придётся уезжать», — объясняет экономист.

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