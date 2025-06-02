В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности 2.06.2025, 14:51

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Ожидаются сильные дожди.

Оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявлен на 3 июня. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.

По данным синоптиков, в южных районах страны ожидаются сильные дожди. Местами по Гомельской области пройдут «очень сильные дожди».

По прогнозу, в начале недели в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью столбики термометров остановятся на отметке от +9°C до +15°C. В дневные часы температура воздуха будет варьироваться от +15°C по северо-востоку до +25°C по юго-западу, во вторник от +15°C до +21°C.

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