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В Стамбуле стартовала встреча делегаций Украины и России

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  • 2.06.2025, 14:53
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В Стамбуле стартовала встреча делегаций Украины и России

Переговоры проходят при посредничестве турецкой стороны.

В Стамбуле в понедельник, 2 июня, началась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России, сообщает МИД Украины.

Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров, российскую — помощник Путина Владимир Мединский. На встрече также присутствует глава турецкого МИД Хакан Фидан. Переговоры проходят при посредничестве турецкой стороны, сказано в сообщении.

Стороны перед встрече подготовили свое видение возможного прекращения огня и дальнейшего переговорного процесса.

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