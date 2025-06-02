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«Это же невероятно!»

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  • 2.06.2025, 15:02
  • 7,670
«Это же невероятно!»

Грибник обнаружил в лесу «то, что не должно происходить».

В первый день лета в белорусских лесах заметили боровики. Находкой поделился со своими подписчиками в TikTok блогер-грибник Александр Горбацевич, пишет zerkalo.io.

@skyforest.ai

1 июня 2025 год, Беларусь 🇧🇾! Дожди спровоцировали рост сосновых белых Грибов! Первый день летней волны!

♬ оригинальный звук - Александр Горбацевич

— Мы видим то, что не должно происходить, — прокомментировал автор ролика и достал из земли шесть крепких боровиков.

Александр Горбацевич отметил, что в этом году «шесть дней дождей спровоцировали рост шариковых сосновых боровичков».

— Я жесткий скептик, но со всем этим сумасшествием скоро начну верить в шаманизм и лесовичка. Это же невероятно! — поделился грибник.

В общей сложности блогер вынес из леса 46 крепеньких боровиков.

В комментариях опытные любители тихой охоты отметили, что так было всегда, такие грибы называются колосовики. Это первые трубчатые грибы, которые появляются в конце мая и начале июня.

Другие пользователи посетовали, что «леса пустые». Третьи отметили, что им попадались пока только опята и… клещи.

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