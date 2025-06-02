закрыть
2 июня 2025, понедельник, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Daily Express: Украина может ударить по Керченскому мосту дальнобойными ракетами

5
  • 2.06.2025, 15:04
  • 3,516
Daily Express: Украина может ударить по Керченскому мосту дальнобойными ракетами

Это нанесет непоправимый ущерб позициям Кремля.

Украина рассматривает возможность нового удара по Крымскому мосту — ключевому объекту, соединяющему Россию с оккупированным Крымом, пишет британская газета Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Как заявил Джеймс Блэк, заместитель директора группы по оборонным исследованиям RAND Europe, сам факт угрозы атаки по мосту может стать серьезным тактическим достижением для Киева.

Крымский мост, протяженностью 19 километров, уже дважды становился целью украинских сил. В октябре 2022 года взрыв грузовика вызвал масштабный пожар и обрушение части дорожного полотна. В июле 2023 года атака морскими дронами вновь повредила мост. Эти удары временно нарушали снабжение российских войск в Крыму.

По словам Блэка, мост остается мощным символом незаконной аннексии Крыма Россией и представляет собой «физическое воплощение» попыток Кремля интегрировать полуостров. Хотя его стратегическое значение снизилось — Россия укрепила альтернативные маршруты через оккупированный юг Украины — усиление угрозы новой атаки вынудит Москву перераспределять ресурсы и растягивать оборону.

На фоне растущей угрозы Германия пообещала помочь Украине в разработке новых систем дальнобойного оружия. Канцлер Фридрих Мерц подтвердил поддержку в производстве ракет, способных поражать цели в глубине территории противника.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров