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В России начинается рецессия?

  • 2.06.2025, 15:14
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В России начинается рецессия?

О спаде экономики заявили прокремлевские эксперты.

Российская экономика, возможно, стоит на пороге спада. «Высокочастотные данные… указывают, что в российской экономике возникли признаки перехода от стагнации к коррекции, возможно – к началу рецессии», – говорится в презентации Дмитрия Белоусова из близкого к властям аналитического центра ЦМАКП, пишет The Moscow Times.

Этот вывод, по его мнению, подтверждается и динамикой отдельных отраслей (промышленность, транспорт, строительство), и «нарастающими проблемами с важнейшими компонентами конечного спроса: инвестициями, потреблением населения, вывозом товаров». Ранее ЦМАКП констатировал спад в производстве гражданских товаров: в целом промышленность стагнирует, рост сосредоточен в отраслях, связанных с ВПК, а в остальных производство в I квартале снижалось. В марте выпуск гражданской продукции опустился до минимума с апреля 2023 г. Теперь речь идет уже не только о гражданских отраслях, но об экономике в целом.

Формально рост инвестиций в основной капитал даже ускорился, отмечает Белоусов, но речь, скорее всего, идет о выходящем за пределы сезонной нормы сдачи в эксплуатацию крупных строительных объектов в конце года. О реальных инвестициях можно судить по предложению инвестиционных товаров, а оно в марте оценивается в 91% относительно уровня годовой давности. Предложение отечественных машин и оборудования на 14% меньше, чем год назад. «Произошло резкое снижение интенсивности инвестиционной активности в экономике», – заключает Белоусов.

Потребление населения в целом, продолжает медленно снижаться, на грани стагнации и рецессии, продолжает он, причем подобная картина (стагнация или легкий спад) наблюдается во всех основных крупных сегментах потребительского рынка.

Расти экономике мешают высокие ставки и полная неопределенность – с войной, курсом рубля, ставкой. Белоусов перечисляет в порядке значимости ограничения роста в обрабатывающих отраслях промышленности, которые чаще всего отмечают опрашиваемые Росстатом предприятия (ЦМАКП корректирует результаты, учитывая сильное смещение выборки из-за войны). Главный фактор – неопределенность экономической ситуации (70% значимости), далее идут дефицит спроса на внутреннем рынке и высокий процент по кредитам (примерно по 50% значимости) и, наконец, кадровые ограничения (40%).

Еще один индикатор охлаждения – постепенное снижение загрузки производственных мощностей в большинстве отраслей: в среднем она опустилась чуть ниже 80% (с устраненной сезонностью). Единственная отрасль, где загрузка растет – добыча полезных ископаемых. В обрабатывающей промышленности уровень продолжает быстро снижаться и опустился до 74%. «Мощностные ограничения стабильно ослабевают из-за общей стагнации / снижения спроса и эффекта от ранее сделанных инвестиций», – заключает Белоусов.

Российские власти признали неизбежность охлаждения экономики для борьбы с инфляцией, но надеются при этом не вогнать ее в рецессию. «Надо, чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере», – призывал Владимир Путин. Однако по мере торможения роста чиновники все больше беспокоятся. Министр экономического развития Максим Решетников отмечал растущие риски переохлаждения экономики. Вице-премьер Дмитрий Патрушев связывал тенденция к снижению производства пищевой продукции и напитков, в первую очередь, с «ростом оборотных затрат из-за текущей ключевой ставки».

Все указывает на то, что экономика замедляется сильнее ожиданий, отмечали аналитики Промсвязьбанка: «мягкая посадка» реализуется довольно быстро, важно не допустить переохлаждения. Задача остается сложной: не допустить скатывания в рецессию, сохранив привлекательную для сбережений ставку, рассуждали аналитики Райффайзенбанка, и такого баланса, по их мнению, вполне можно достичь. Они оценивали снижение ВВП в I квартале в 0,5% к предыдущему с исключением сезонности, это первое такое падение со II квартале 2022 г. Вопрос технической рецессии, по их мнению, остается открытым: «Она может возникнуть в процессе публикации данных за II- III кварталы, однако, после пересмотра Росстатом данных за 2025 г. этот эффект может пропасть. Так, в кризисный 2022 г. по пересмотренным данным, доступным сейчас, технической рецессии не было (падение ВВП наблюдалось только один квартал)».

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