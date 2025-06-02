«Вернувшиеся с войны заключенные «устроят ад» в России» 4 2.06.2025, 15:27

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Российская пропагандистка призвала не забирать зеков из украинского плена.

Осужденные, которых выпустили из российских тюрем ради участия в войне против Украины, могут представлять серьезную угрозу для российского общества, если вернутся домой после обмена пленными. Об этом заявила пропутинская комментатор Надана Фридрихсон, пишет Daily Express.

В видео, опубликованном в соцсети X, она задала риторический вопрос: «Нам, России, стоит ли в рамках обмена забирать обратно выживших заключенных, которые попали в украинский плен?»

По ее словам, в ряде регионов уже наблюдаются случаи, когда участники войны вернулись и стали терроризировать соседей и родственников.

«Они говорят: «Я за вас воевал» — и начинают творить беспредел», — отметила она. Фридрихсон добавила: «Если мы заберем их из плена, то они могут устроить ад в России».

Бывший советник МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал эти слова, заявив, что «Путин не хочет, чтобы ни один из «солдат СВО» возвращался домой».

Опасения Фридрихсон подтверждаются чередой громких преступлений, совершенных бывшими заключенными, в том числе бывшими бойцами ЧВК «Вагнер». В Кемеровской области, например, осужденный за двойное убийство, получивший помилование, вновь был арестован за подозрение в убийстве женщины всего через несколько недель после возвращения с фронта.

Местные власти в некоторых регионах уже обратились в Кремль с просьбой не возвращать бывших бойцов в родные города.

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