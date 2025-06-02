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В Минске предложили квартиры с отделкой по цене в два раза ниже рыночной

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  • 2.06.2025, 15:38
  • 1,708
В Минске предложили квартиры с отделкой по цене в два раза ниже рыночной

Но воспользоваться выгодным предложением сможет далеко не каждый.

Минчанам предложили квартиры в многоэтажке-новостройке в микрорайоне Масюковщина-4. Цены на квартиры в новой панельке, сдать которую строители рассчитывают во втором квартале 2026 года, заявлены почти в два раза дешевле средней цены по рынку. Однако, воспользоваться выгодным предложением сможет далеко не каждый.

Новостройка в границах улиц М. Лынькова − П. Глебки − проезд Масюковщина от управления капитального строительства «Запад» предназначена для тех, кто стоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поучаствовать в долевом строительстве этого дома можно по направлениям, выдаваемых районными администрациями города.

По информации портала Realt.by, в настоящее время на очереди — строительство дома № 7. По проекту в 10-этажке будет 3 подъезда и 120 квартир:

• 3 однокомнатные,

• 57 двухкомнатных,

• 60 трехкомнатных.

В здании предполагается технический этаж в подвале дома, технический чердак, плоская кровля и, в духе времени — без центрального мусоропровода. Необычной для типовых панелек деталью должны стать выходы из подъездов на обе стороны дома, а также застеклённые лоджии.

Кроме того, застройщик планирует сдавать все квартиры с готовой отделкой: обоями на стенах, линолеум и плитка на полу, крашенные потолки. При этом цена квадратного метра заявлена в 2364 рубля (порядка 790 долларов), что как минимум вдвое ниже рыночной.

Начало приёма заявок на строительство от граждан начнётся 15 июля в офисе УКС «Запад». Помимо направления из районной администрации очередникам необходимо иметь при себе паспорт.

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