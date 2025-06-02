Фильм «Миссия невыполнима: Последний рубеж» получил поддержку Минобороны США 4 2.06.2025, 15:44

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Главную роль сыграл Том Круз.

Новый фильм «Миссия невыполнима: Последний рубеж», вероятно, последний в серии, собрал $77 млн за первые выходные и стал самым успешным стартом за 29 лет франшизы. В фильме, как и в предыдущих частях, главную роль сыграл Том Круз, известный своими трюками, пишет американское издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

На этот раз производство получило значительную поддержку от Министерства обороны США. Для съемок были предоставлены реальные военные объекты, включая авианосец USS George H.W. Bush, на борту которого проходили съемки в конце зимы 2023 года в Адриатическом море. Также использовались USS Abraham Lincoln и другие военные суда.

В съемках участвовали два многоцелевых вертолета CV-22 Osprey ВВС США, которые прибыли на съемочную площадку c базы в Греции. Экипажи вертолетов помогали актерам освоить роли пилотов и давали технические консультации.

В съемках участвовала быстроходная ядерная подлодка USS Rickover. Военные консультанты помогали с достоверностью костюмов и оборудования, чтобы создать максимально правдоподобную картину.

Министерство обороны США представило полный спектр ресурсов и специалистов для обеспечения высокого уровня реализма, что подчеркивает масштабность сотрудничества Голливуда и военных.

Теперь поклонники с нетерпением ждут, какую поддержку Минобороны окажет новой части фильма «Лучший стрелок-3» (“Top Gun 3”).

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