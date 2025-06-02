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Прошедший май вошел в топ-15 самых холодных в Минске

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  • 2.06.2025, 15:46
Прошедший май вошел в топ-15 самых холодных в Минске

Было даже холоднее октября 2020-го.

В этом году первые 20 дней мая в Минске оказались самыми холодными за всю историю наблюдений. Об этом пишет телеграм-канал «Минск и минчанин».

Первые 20 дней мая были даже холоднее апреля этого года, но в третьей декаде потеплело.

«Финальная среднемесячная температура [мая 2025 года] — 10,1 градуса, это 14-е место в списке самых холодных маев за период 1887—2025 годов. Последний раз май холоднее, чем теперешний, был аж в 1980 году (но очень-очень близко май 2020-го, там доли градуса разницы в пользу теперешнего)», — пишет «Минск и минчане».

К тому же май этого года получился холоднее, чем апрели 2018-го, 2000-го и 1920-го. И даже холоднее октября 2020-го.

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