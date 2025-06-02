Епархия Ачиреале в Сицилии: Наш вулкан Этна вновь напомнил о себе 2.06.2025, 16:11

Фото: @aurelienpouzin/ X

Извержение известного сицилийского вулкана началось неожиданно.

В понедельник ночью началось внезапное извержение вулкана Этна на Сицилии. В сети появилось видео, на котором видно, как десятки туристов в панике покидают склон горы, когда из кратера вырывается густой столб дыма и поток лавы, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

На кадрах, опубликованных пользователем @aurelienpouzin в социальной сети X, видно, как туристы находятся на скалистом пейзаже у вершины вулкана. Некоторое время они наблюдают за происходящим, прежде чем начать стремительно убегать, спасаясь от надвигающегося облака пепла. В видео слышен громовой гул извержения, сопровождаемый выбросом тысяч тонн пепла и вулканических пород в небо.

Извержение Этны, одного из самых активных вулканов Европы, сопровождалось так называемым струйным (стромболианским) типом активности — кратковременными взрывами, выбрасывающими фонтаны огня, пепел, вулканические бомбы и обломки на сотни метров ввысь. Облако извержения нависло над прибрежным городом Катания, где проживает около 300 тысяч человек.

Несмотря на активность вулкана, Этна ежегодно привлекает около 1,5 миллиона туристов, многие из которых совершают восхождения на гору.

Епархия Ачиреале в Сицилии опубликовала заявление: «Наш вулкан Этна вновь напомнил о себе, демонстрируя силу и величие природы, которая нас окружает».

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