Из нефтепровода под Мозырем разлилась нефть 2.06.2025, 16:16

Инцидент локализован.

В Мозырском районе на Гомельщине вытекли нефтепродукты из магистрального нефтепровода Мозырь — Брест ОАО «Гомельтранснефть Дружба», сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

Утечку обнаружили около деревни Акулинка Мозырского района. Там уже работают спасатели, районная природоохрана и санэпидемслужба, специалисты «Проматомнадзора», а также Мозырского райисполкома.

«Причины возникновения аварийной ситуации уточняются. Инцидент локализован. Попадание нефтепродуктов в водные объекты не зафиксировано», — сообщили в Минприроды.

Аварийная служба «Гомельтранснефть Дружба» проводит аварийно-восстановительные работы, откачивает нефтепродукты.

Специалисты Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Минприроды определят площадь и степень загрязнения почвы нефтепродуктами.

Как сообщается, «инициировано заседание комиссии по ЧС Мозырского райисполкома для выработки дополнительных мер по ликвидации пролива».

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