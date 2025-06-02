закрыть
2 июня 2025, понедельник, 16:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Из нефтепровода под Мозырем разлилась нефть

  • 2.06.2025, 16:16
Из нефтепровода под Мозырем разлилась нефть

Инцидент локализован.

В Мозырском районе на Гомельщине вытекли нефтепродукты из магистрального нефтепровода Мозырь — Брест ОАО «Гомельтранснефть Дружба», сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

Утечку обнаружили около деревни Акулинка Мозырского района. Там уже работают спасатели, районная природоохрана и санэпидемслужба, специалисты «Проматомнадзора», а также Мозырского райисполкома.

«Причины возникновения аварийной ситуации уточняются. Инцидент локализован. Попадание нефтепродуктов в водные объекты не зафиксировано», — сообщили в Минприроды.

Аварийная служба «Гомельтранснефть Дружба» проводит аварийно-восстановительные работы, откачивает нефтепродукты.

Специалисты Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Минприроды определят площадь и степень загрязнения почвы нефтепродуктами.

Как сообщается, «инициировано заседание комиссии по ЧС Мозырского райисполкома для выработки дополнительных мер по ликвидации пролива».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров