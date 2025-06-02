Из нефтепровода под Мозырем разлилась нефть
- 2.06.2025, 16:16
Инцидент локализован.
В Мозырском районе на Гомельщине вытекли нефтепродукты из магистрального нефтепровода Мозырь — Брест ОАО «Гомельтранснефть Дружба», сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Утечку обнаружили около деревни Акулинка Мозырского района. Там уже работают спасатели, районная природоохрана и санэпидемслужба, специалисты «Проматомнадзора», а также Мозырского райисполкома.
«Причины возникновения аварийной ситуации уточняются. Инцидент локализован. Попадание нефтепродуктов в водные объекты не зафиксировано», — сообщили в Минприроды.
Аварийная служба «Гомельтранснефть Дружба» проводит аварийно-восстановительные работы, откачивает нефтепродукты.
Специалисты Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Минприроды определят площадь и степень загрязнения почвы нефтепродуктами.
Как сообщается, «инициировано заседание комиссии по ЧС Мозырского райисполкома для выработки дополнительных мер по ликвидации пролива».