Нидерланды передали Украине последние истребители F-16 2.06.2025, 16:32

Это переломный момент в военной поддержке НАТО.

Нидерланды завершили передачу Украине американских истребителей F-16 Fighting Falcon, став последней страной Бенилюкса, выполнившей свое обещание, данное в 2023 году, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org). Последняя партия самолетов вылетела с авиабазы «Фолкел» в субботу, где проходила техническое обслуживание перед отправкой.

«Это ностальгический момент. F-16 десятилетиями были сердцем наших ВВС. Но сейчас, когда мы переходим на F-35, лучшего места назначения, чем Украина, и представить нельзя. В условиях ежедневных российских авиаударов эти истребители жизненно важны для защиты Украины и, как следствие, для безопасности Европы», — заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

Он добавил, что Нидерланды не только передают технику, но и обучают украинских пилотов, техников.

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил эффективность F-16: «Наши пилоты, управляющие F-16 и Mirage, за последние дни сбили значительное количество крылатых ракет. Спасибо защитникам неба!»

По данным украинских сил ПВО, во время последней массированной атаки России на Киев и другие города было уничтожено 9 ракет Х-101 и 288 из 355 вражеских дронов.

Помимо 24-x F-16 от Нидерландов, Украина ожидает 19 истребителей от Дании, 30 — от Бельгии и 6 — от Норвегии. США и Великобритания готовят пилотов. Также из базы ВВС США «Дэвис-Монтан» были переданы списанные F-16 Block 15 — для разборки на запчасти или использования в качестве приманок.

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