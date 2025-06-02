В Японии начались испытания универсальной искусственной крови 2.06.2025, 16:40

Фото: Newsweek

Она должна подойти для любого человека.

В Японии стартовали клинические испытания универсальной искусственной крови, подходящей для всех групп крови, которая может храниться до двух лет. Исследование ведет лаборатория профессора Хироми Сакай из Медицинского университета Нара. Первый этап испытаний включал переливание искусственной крови 16 здоровым добровольцам в марте этого года, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Искусственная кровь создана на основе гемоглобина, извлеченного из просроченной донорской крови старше трех недель, который затем помещается в липидную оболочку. Эти гемоглобиновые везикулы имитируют природные красные кровяные клетки, эффективно переносят кислород и не содержат маркеров групп крови, что делает их универсальными и безопасными с точки зрения вирусных инфекций.

Проект направлен на решение глобальной проблемы дефицита донорской крови, особенно в странах с низким доходом, где ежегодно из-за нехватки крови погибают миллионы людей в результате травм, операций и осложнений при родах. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что ежегодно проводится более 118 миллионов донорских сдач крови, при этом около 40% этих сдач приходится на богатые страны, где проживает лишь 16% населения Земли.

Профессор Эш Той из Университета Бристоля отметил, что такие искусственные кровезаменители могут стать революцией в медицине. Они устранят проблемы несовместимости и сделают доставку кислорода даже в заблокированные участки тела лучше. Однако текущая разработка все еще использует гемоглобин из донорской крови, что ограничивает масштаб производства и сохраняет риски заражения, которые, тем не менее, планируется минимизировать.

Если испытания докажут безопасность и эффективность, универсальная искусственная кровь может появиться в клиническом применении уже к 2030 году, что станет прорывом в трансфузионной медицине и медицинской помощи по всему миру.

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