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Футболист «Барселоны» забил лучший гол сезона в Лиге чемпионов

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  • 2.06.2025, 17:02
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Футболист «Барселоны» забил лучший гол сезона в Лиге чемпионов
Ламин Ямаль
Фото: © EPA-EFE/SIU WU

В УЕФА определили десятку лучших голов минувшего турнира.

Европейский футбольный союз (УЕФА) представил десятку лучших голов минувшего розыгрыша Лиги чемпионов.

Победу по мнению технических наблюдателей УЕФА одержал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Лидер каталонцев в полуфинале 30 апреля против «Интера» (3:3) отметился классным сольным проходом и нанес удар, а мяч от штанги залетел в ворота.

В топ-10 также вошли голы Лаутаро Мартинеса («Интер»), Деклана Райса («Арсенал»), Килиана Мбаппе («Реал»), Винисиуса Жуниора («Реал»), Маркуса Тюрама («Барселона»), Зено Дебаста («Спортинг»), Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), Ламина Ямаля в ворота «Бенфики» и Хулиана Альвареса («Атлетико»).

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