Генерал Бройер: Сувалкский коридор — это одна из самых уязвимых зон альянса

Генерал Бройер: Сувалкский коридор — это одна из самых уязвимых зон альянса3
- 2.06.2025, 17:07
- 2,486
Россия может атаковать НАТО до 2029 года.
Начальник штаба обороны Германии генерал Карстен Бройер предупредил, что Россия может начать военную атаку на страны НАТО в течение ближайших четырех лет. В интервью BBC он заявил, что Москва ежегодно производит около 1 500 танков и миллионы артиллерийских снарядов, часть из которых накапливается в запас, а не отправляется в Украину, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).
По его словам, Россия создает новые военные структуры, нацеленные на Запад, и «анализ показывает возможную атаку в 2029 году». Однако, подчеркнул генерал, это может случиться раньше, и «НАТО должно быть готово сражаться уже сегодня».
Бройер также назвал Сувалкский коридор (граница Литвы, Польши, России и Беларуси) одной из самых уязвимых зон альянса. Он отметил, что страны Балтии уже чувствуют непосредственную угрозу со стороны России.
По его мнению, Россия рассматривает войну в Украине как часть более масштабного конфликта с НАТО. В подтверждение он привел случаи кибератак и инциденты с беспилотниками рядом с европейской инфраструктурой.
Генерал призвал членов альянса срочно наращивать обороноспособность. Несмотря на разные позиции некоторых стран, таких как Венгрия и Словакия, он заверил, что НАТО сохраняет единство. «Я никогда не видел такой сплоченности, как сейчас», — заявил Бройер.