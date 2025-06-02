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Зеленский снова заявил об угрозе с территории Беларуси

  • 2.06.2025, 17:13
  • 2,526
Зеленский снова заявил об угрозе с территории Беларуси
Владимир Зеленский

Президент Украины призвал европейских лидеров усилить ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «держит оборону», чтобы война не началась в Европе, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

В понедельник в соцсети X Зеленский прокомментировал украинскую атаку беспилотниками на российские стратегические бомбардировщики с ядерным потенциалом, глубоко внутри территории России:

«Европа и США располагают более совершенным вооружением, чем Россия. Кроме того, мы обладаем более эффективными тактическими решениями — это наглядно показала вчерашняя операция «Паутина». Россия должна ощутить на себе последствия своих потерь — именно это может заставить её сесть за стол переговоров.

И когда Россия несёт потери в этой войне, становится очевидно, что Украина держит оборону не только за себя, но и за всю Европу. Спросите у вашей разведки — что Россия планирует этим летом в Беларуси? Если у них хватает наглости, чтобы готовить нападения оттуда, значит, нам нужна ещё большая сила — вместе. А прямо сейчас это означает усиление Украины — чтобы мы могли остановить эту войну и не дать ей распространиться. Поэтому производство оружия имеет значение».

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