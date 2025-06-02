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Северная и Центральная Европа — за членство Украины в НАТО

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  • 2.06.2025, 17:19
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Северная и Центральная Европа — за членство Украины в НАТО

На саммите лидеров стран «Бухарестской девятки» и Северной Европы подписан меморандум.

Входящие в НАТО страны Северной и Центральной Европы, а также Балтии поддержали вступление в альянс Украины. Об этом говорится в совместном заявлении Польши, Румынии и Литвы, опубликованном в понедельник, 2 июня, по итогам саммита стран «Бухарестской девятки» и Северных стран в Вильнюсе, пишет DW.

По их словам, страны - участницы саммита твердо поддерживают будущее членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Дальнейшее давление на Россию

Как отмечается в документе, Россия не проявила истинного интереса к миру в Украине. Поэтому страны - участницы саммита заявили о намерении и дальше укреплять усилия для сдерживания РФ, в частности поддерживать новые санкции ЕС.

Участвовавший во встрече президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за помощь и призвал к дальнейшей помощи его стране, уже четвертый год обороняющейся от российского вторжения. «Производство оружия имеет решающее значение. Украина уже может покрыть до 40% своих потребностей в вооружении, но необходим стабильный поток финансирования», - отметил он. Зеленский подчеркнул, что действия украинской армии на фронте демонстрируют эффективность инвестиций, в особенности, в технологии дронов.

Зеленский усомнился в успехе стамбульских переговоров

Одновременно Зеленский выразил сомнения в результативности второго раунда переговоров с российской делегацией в Стамбуле, проходящего в тот же день. «Я не уверен, что россияне будут готовы к каким-то продуктивным встречам, но мы всегда должны рассчитывать на какие-то решения», - указал он. По словам украинского президента, для его страны очень важно безусловное прекращение огня и решение гуманитарных вопросов, в том числе возвращение похищенных Россией детей.

Целью встречи в Вильнюсе среди прочего было согласование позиций в преддверии июньского саммита НАТО в Гааге.

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