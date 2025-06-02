Страны ЕС фиксируют активизацию нелегальной миграции с территории Беларуси

Страны ЕС фиксируют активизацию нелегальной миграции с территории Беларуси2
- 2.06.2025, 17:40
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Май стал рекордным месяцем с начала года по числу попыток.
Май стал рекордным месяцем с начала года по числу попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси на территорию соседних государств Евросоюза, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных их пограничных ведомств.
За пять месяцев года Литва, Латвия и Польша зафиксировали 15,3 тыс. попыток нарушения границы, в том числе в мае — 6,8 тыс. (в апреле — 4,4 тыс.).
На долю Литвы в прошлом месяце пришлось 3,46% таких попыток, Латвии — 32,92%, Польши — 63,62%.
Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.
Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества. 19 мая стало известно, что Литва направила в Международный суд ООН заявление о нарушении Беларусью своих обязательств в рамках Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху от 15 ноября 2000 года, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.