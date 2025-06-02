Фон дер Ляйен поддержала усиление санкций США против России
- 2.06.2025, 17:46
Глава Еврокомиссии провела встречу с республиканцем Линдси Грэмом.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку инициативе американских сенаторов по усилению санкционного давления на Россию, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
В понедельник в Берлине фон дер Ляйен провела встречу с республиканцем Линдси Грэмом — одним из ключевых сторонников жесткой внешней политики США. Основной темой обсуждения стало координирование санкций Евросоюза и США против России.
Еврокомиссия готовит уже 18-й пакет «жестких» санкций, направленных на энергетический и банковский секторы России, на фоне продолжающейся войны в Украины. Линдси Грэм совместно с демократом Ричардом Блюменталем разработали законопроект, предусматривающий высокие тарифы для стран, покупающих российские энергоресурсы. У проекта 60 соавторов и, как ожидается, Санат США начнет обсуждение документа на этой неделе.
«Давление работает, поскольку Кремль иначе не понимает», — заявила фон дер Ляйен. «Наши меры вместе с американскими значительно усилят эффект санкций».
Грэм в свою очередь подчеркнул необходимость привлечения к ответственности Китая и других стран, покупающих дешевую российскую нефть, которая подпитывает военную машину Путина.
По окончанию переговоров в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа ужесточить санкции в случае затягивания Россией мирных переговоров.
Фон дер Ляйен и Грэм также обсудили необходимость дальнейшего давления на Россию в связи с насильственным вывозом более 20 тысяч украинских детей.
Кроме того, они согласились, что лучшим вариантом будет достижение договоренности по тарифному спору между США и ЕС.
Позже в тот же день Грэм встретится с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем для обсуждения санкций против России.