СNN: Во время реализации спецоперации СБУ «Паутина» Хегсету регулярно докладывали о ее ходе 1 2.06.2025, 18:04

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Украины продемонстрировала «уровень изящества, которого они не видели раньше».

Министру обороны США Питу Хегсету регулярно поступала обновленная информация насчет украинской спецоперации СБУ «Паутина» по поражению самолетов российской дальней авиации. Об этом сообщил CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне 2 июня.

В ходе реализации спецоперации СБУ Хегсет находился с визитом на объединенной военной базе США Эндрюс, говорится в статье.

По словам собеседников агентства, министр обороны США еще не общался по поводу операции со своими украинскими коллегами. В то же время журналисты подтвердили, что заранее администрацию президента США Дональда Трампа не предупреждали о планах Украины атаковать российские самолеты.

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства заявил в интервью CNN, что атака Украины продемонстрировала «уровень изящества, которого они не видели раньше».

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