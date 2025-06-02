МВД провело рейд по мигрантам на минском рынке 3 2.06.2025, 18:08

1,994

Не обошлось без проблем и у белорусов.

Сотрудники подразделений по гражданству и миграции МВД провели рейд в выставочном центре «Экспобел» в Минском районе, чтобы проконтролировать законность пребывания и работы иностранцев, сообщает БелТА. Были привлечены к ответственности в том числе двое граждан Беларуси.

В рамках проверки на овощных и вещевых рынках, а также в торговом центре «Экспобел» было осмотрено 18 торговых точек и опрошены 48 мигрантов. У большинства проверенных документы оказались в порядке: либо при себе, либо в виде копий, либо в электронном формате. В случае сомнений инспекторы сверяли данные с государственной базой, где указано, имеет ли человек разрешение на работу или уведомление от нанимателя.

Без нарушений не обошлось: было составлено девять протоколов. Семь — в отношении иностранных граждан, работавших без разрешения или не по заявленной специальности. Также привлечены к административной ответственности двое граждан Беларуси — руководители организаций, принявших этих работников. Все признали вину и пообещали устранить нарушения. Кроме штрафов, с ними провели разъяснительные беседы.

Отмечается, что подобные рейды — обычная практика. Только в мае 2025 года проверки также прошли на рынках «Новый Лебяжий» и «Малиновка».

Всего за первые пять месяцев 2025 года в Минской области иностранцам выдали 992 специальных разрешения на трудовую деятельность. Сейчас в регионе постоянно проживают более 28 тысяч граждан других стран.

Напомним, в апреле Александр Лукашенко заявил о приглашении в страну «может быть, 120−150 тысяч этих специалистов» из Пакистана. В итоге начали появляться видео с опасениями по поводу приезда большого количества иностранцев.

После этого силовики стали регулярно публично отчитываться о «профилактических мероприятиях» и задержаниях. Так, в Витебске уже грозили высылкой иностранным таксистам, причем как минимум дважды. В Бресте мигранта из Туркменистана судили за нарушение ПДД перед иностранными студентами.

Сообщалось о выдворении из Беларуси четырех граждан Сомали, а еще трех марокканцев, которые подрались в Гомеле (в соцсетях их сначала называли пакистанцами). Недавно в Мачулищах под Минском силовики нашли мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые собирались в Евросоюз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com