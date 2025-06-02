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В Беларуси может быть введено лицензирование импорта аккумуляторов

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  • 2.06.2025, 18:28
В Беларуси может быть введено лицензирование импорта аккумуляторов

Подробности.

Министерство промышленности Беларуси разработало проект постановления Совмина республики, которым предусматривается введение практики временного лицензировании импорта аккумуляторных батарей. Текст документа размещен на Национальном правовом портале для обсуждения гражданами и заинтересованными субъектами.

Нормативным актом, в частности, предусмотрено введение такой меры нетарифного регулирования импорта, как автоматическое лицензирование аккумуляторов. Мера – временная, рассчитана на период, равный 6 месяцам.

Предлагается, что органом, уполномоченным на выдачу разовых лицензий, станет Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которое будет делать это по согласованию с Минпромышленности Беларуси.

Контролировать ввоз импортных аккумуляторов будет Государственный таможенный комитет. Министерство иностранных дел Беларуси, в свою очередь, официально уведомит Евразийскую экономическую комиссию о введение полугодового механизма лицензирования.

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