В Беларуси может быть введено лицензирование импорта аккумуляторов 3 2.06.2025, 18:28

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Министерство промышленности Беларуси разработало проект постановления Совмина республики, которым предусматривается введение практики временного лицензировании импорта аккумуляторных батарей. Текст документа размещен на Национальном правовом портале для обсуждения гражданами и заинтересованными субъектами.

Нормативным актом, в частности, предусмотрено введение такой меры нетарифного регулирования импорта, как автоматическое лицензирование аккумуляторов. Мера – временная, рассчитана на период, равный 6 месяцам.

Предлагается, что органом, уполномоченным на выдачу разовых лицензий, станет Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которое будет делать это по согласованию с Минпромышленности Беларуси.

Контролировать ввоз импортных аккумуляторов будет Государственный таможенный комитет. Министерство иностранных дел Беларуси, в свою очередь, официально уведомит Евразийскую экономическую комиссию о введение полугодового механизма лицензирования.

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