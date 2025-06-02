В белорусском футболе грядут изменения 2.06.2025, 18:41

Глава федерации уходит с поста.

Председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) Николай Шерстнев подал заявление о досрочном прекращении исполнения своих обязанностей.

В ближайшее время Исполнительный комитет АБФФ рассмотрит его и примет соответствующее решение.

Среди возможных претендентов на пост руководителя федерации называют Евгения Булойчика, который на данный момент возглавляет главное управление спорта и туризма Минского облисполкома.

Напомним, Николай Шерстнев был назначен на должность в управлении делами Лукашенко.

Он возглавлял АБФФ с 22 марта 2023 года.

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