Украина может производить до 10 миллионов дронов в год 2 2.06.2025, 18:47

Киев вывел отрасль беспилотников на новый уровень.

На сегодня украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить 10 миллионов дронов в год. Об этом на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил заместитель министра обороны Украины Александр Козенко, информирует Минобороны Украины.

В частности во время выступления Козенко рассказал участникам форума о возможностях ОПК Украины. По его словам украинские дроны значительно дешевле аналогов и протестированы в бою.

«Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде», - рассказал заместитель министра обороны.

Александр Козенко также отметил, что благодаря опыту, который приобретают украинские операторы БПЛА ежедневно, Украина «пишет доктринальные изменения использования этих средств поражения». Он добавил, что беспилотники наносят 80% от всех поражений на поле боя.

Замминистра призвал международные оборонные компании к финансированию производства, созданию совместных предприятий и обмену опытом.

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