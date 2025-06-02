Минские школьники выстроились в огромную очередь

Минские школьники выстроились в огромную очередь4
- 2.06.2025, 19:12
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Видео.
У минских школьников появилась возможность «подзаработать» на своих успехах в учебе. Сеть галереи десертов проводит акцию: «Макаронс за 10». Любой школьник может получить французский десерт за каждую десятку в четвертой четверти.
Акция длится три дня — с 31 мая по 2 июня. Как рассказала Onlíner маркетолог бренда Рада Усович, за это время в магазинах успели раздать больше 7000 макаронс:
— Очереди у нас огромные. Стараемся порадовать всех. Максимальное количество десяток было 14. То есть ребенок забрал 14 макаронсов. Самые любимые вкусы у детей — это фисташка и малина. Финальную цифру по количеству розданных десертов сможем назвать завтра.
На видео ниже можно увидеть, как выглядела очередь в ТЦ Dana Mall днем в понедельник.
Запустила акцию галереи десертов BonGenie. У сети есть магазины в ТЦ «Замок», Dana Mall и Green City. Школьники, в том числе 11-классники, могут приехать с дневником в любой из них. Еще можно успеть забрать сладости сегодня до 19:00. Присутствие самих детей, а не только их дневников, обязательно.
В комментариях под постом родители интересовались: почему именно за 4-ю четверть, а не за год? В сети решили, что так наивысших оценок будет больше. Кто-то предлагал принести дневник многолетней давности, но увы: полакомиться есть возможность только у действующих отличников.