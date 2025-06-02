Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского, Путина и Трампа в Турции

Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского, Путина и Трампа в Турции14
- 2.06.2025, 19:13
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Президент Турции прокомментировал переговоры Киева и Москвы в Стамбуле.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров российской и украинской делегации в Стамбуле заявил, что хочет организовать встречу лидеров Украины, России и США.
Об этом сообщает Hurriyet.
«Сегодня, как вы знаете, состоялась встреча делегаций Украины и России в Стамбуле под председательством господина Хакана. Это была действительно очень замечательная встреча», - сказал Эрдоган.
По его словам, Турция стала поворотным моментом в мирных переговорах Украины и России.
«Мое самое большое желание для обеих сторон — так же собрать и господина Владимира Путина, и господина Зеленского в Стамбуле или Анкаре, а также господина Трампа. И если они согласятся, я хотел бы встретиться с ними на этой встрече и таким образом превратить Стамбул в центр мира. Мы будем делать шаги для этого после этой последней встречи», - отметил турецкий президент.