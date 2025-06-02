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В Минске продают старый деревянный дом за сумасшедшие деньги

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  • 2.06.2025, 19:24
  • 4,738
В Минске продают старый деревянный дом за сумасшедшие деньги

Строение очень выделяется среди дорогих коттеджей.

В базе Realt появилось интересное объявление: в элитном столичном микрорайоне на продажу выставили двухквартирный одноэтажный дом. Удивляют его внешний вид и цена.

Участок в 10 «соток» с домом находится в Веснянке, на берегу водохранилища Дрозды.

Строение на две квартиры появилось там в 1974 году. Дом этот блокированный, деревянный, часть его обшита сайдингом. Все коммуникации – центральные, отопление – печное.

На участке есть хозпостройки и гараж. Территория огорожена. На участке растут плодовые деревья и кустарники.

Сто́ит дом Br1 318 152 ($440 000) – сумасшедшая сумма за старую постройку.

Такую высокую цену можно объяснить месторасположением.

Дом находится по соседству с частной застройкой премиального класса. Кроме того, в шаговой доступности водохранилище и лесопарк «Дрозды».

торгово-развлекательный центр «Арена-Сити», множество кафе и ресторанов, детский сад, гимназия, велодорожки, различные спортивные сооружения, медицинские центры.

И приятный бонус – рядом с домом расположена остановка общественного транспорта.

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