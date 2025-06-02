В Минске продают старый деревянный дом за сумасшедшие деньги 3 2.06.2025, 19:24

4,738

Строение очень выделяется среди дорогих коттеджей.

В базе Realt появилось интересное объявление: в элитном столичном микрорайоне на продажу выставили двухквартирный одноэтажный дом. Удивляют его внешний вид и цена.

Участок в 10 «соток» с домом находится в Веснянке, на берегу водохранилища Дрозды.

Строение на две квартиры появилось там в 1974 году. Дом этот блокированный, деревянный, часть его обшита сайдингом. Все коммуникации – центральные, отопление – печное.

На участке есть хозпостройки и гараж. Территория огорожена. На участке растут плодовые деревья и кустарники.

Сто́ит дом Br1 318 152 ($440 000) – сумасшедшая сумма за старую постройку.

Такую высокую цену можно объяснить месторасположением.

Дом находится по соседству с частной застройкой премиального класса. Кроме того, в шаговой доступности водохранилище и лесопарк «Дрозды».

торгово-развлекательный центр «Арена-Сити», множество кафе и ресторанов, детский сад, гимназия, велодорожки, различные спортивные сооружения, медицинские центры.

И приятный бонус – рядом с домом расположена остановка общественного транспорта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com