В Минске продают старый деревянный дом за сумасшедшие деньги

В Минске продают старый деревянный дом за сумасшедшие деньги3
- 2.06.2025, 19:24
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Строение очень выделяется среди дорогих коттеджей.
В базе Realt появилось интересное объявление: в элитном столичном микрорайоне на продажу выставили двухквартирный одноэтажный дом. Удивляют его внешний вид и цена.
Участок в 10 «соток» с домом находится в Веснянке, на берегу водохранилища Дрозды.
Строение на две квартиры появилось там в 1974 году. Дом этот блокированный, деревянный, часть его обшита сайдингом. Все коммуникации – центральные, отопление – печное.
На участке есть хозпостройки и гараж. Территория огорожена. На участке растут плодовые деревья и кустарники.
Сто́ит дом Br1 318 152 ($440 000) – сумасшедшая сумма за старую постройку.
Такую высокую цену можно объяснить месторасположением.
Дом находится по соседству с частной застройкой премиального класса. Кроме того, в шаговой доступности водохранилище и лесопарк «Дрозды».
торгово-развлекательный центр «Арена-Сити», множество кафе и ресторанов, детский сад, гимназия, велодорожки, различные спортивные сооружения, медицинские центры.
И приятный бонус – рядом с домом расположена остановка общественного транспорта.