В Минске появился премиальный дом, который по цене переплюнет даже Depo 4 2.06.2025, 19:47

3,480

$5000 за метр.

Речь об одном из строящихся домов квартала «Комфорт парк». Визуально он отличается от своих товарищей и действительно выглядит довольно роскошно. Начинка тоже соответствующая. Информация о цене метра, планировках и старте продаж в этом секретном объекте не раскрывается для широкой публики, однако все это легко можно узнать, лишь позвонив в отдел продаж.

Дом под номером 6 является частью жилого комплекса «Комфорт Парк», который находится на пересечении улиц Тимирязева, Панфилова, Грибоедова и Татарской. Возведение квартала началось в 2019 году без лишнего шума и маркетинговых уловок. Застройщиком выступает группа компаний «Строминвест».

Из доступной информации о премиальном доме имеются лишь такие данные, озвученные представителем застройщика:

— Дом №6 относится к категории «премиум+». Продажи квартир начнутся лишь после завершения всех работ. Продажи пройдут в закрытом формате, так как уже есть сформировавшийся лист ожидания.

Премиальность оправдывается следующими параметрами: подземный паркинг, круглосуточный консьерж, всего три квартиры на площадке, панорамные окна, высота потолков 3,9 метра, площади квартир от 110 до 220 «квадратов», террасы.

Onlíner позвонил в отдел продаж и получил информацию: приблизительная стоимость метра в шестом доме — $5000. Сейчас формируется лист ожидания. Продажи стартуют в конце лета.

По грубым подсчетам, самая дешевая квартира обойдется в $550 000, а самая дорогая — $1 100 000. Точные цены будут известны лишь самим покупателям.

Напомним, что статус самого дорогого жилого комплекса в Минске ранее принадлежал Depo. Там жилье продается от $3600 до $4000 за метр.

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