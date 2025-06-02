РосСМИ опубликовали полный текст «меморандума», который РФ передала Украине в Стамбуле 9 2.06.2025, 19:58

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Фотофакт.

Российские пропагандисты из ТАСС опубликовали текст «меморандума», который РФ передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле.

В частности, как сообщают пропагандисты, Россия требует вывода украинских войск из четырех областей Украины, «международного признания Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России», нейтралитета Украины и отказа от получения ядерного оружия и т.д

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