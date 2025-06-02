Авиаэксперт: Украина сможет добить стратегическую авиацию РФ, если сейчас получит Taurus 3 2.06.2025, 20:03

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Украинцы смогли бы атаковать авиаремонтные заводы оккупантов.

Силы обороны смогут добить российские стратегические бомбардировщики на авиаремонтных заводах, если Украина получит немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Об этом LIGA.net рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.

По его словам, если сейчас Киеву поставят Taurus, защитники смогут добить российские самолеты на авиаремонтных заводах в Дягилеве (Рязанская область) и Таганроге (Ростовская).

Также Романенко рассказал, что удар Службы безопасности Украины по стратегическим аэродромам РФ уменьшает угрозу Москвы для Европы, и отметил, что эту операцию имеет смысл сравнивать с ударом японцев по американскому Перл-Харбору.

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