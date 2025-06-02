Зеленский об идее РФ о «перемирии» на 2-3 дня: Идиоты 3 2.06.2025, 20:13

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Президент Украины резко отреагировал на предложение РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на 2-3 дня, чтобы забрать погибших с поля боя. Он подчеркнул, что перемирие нужно для того, чтобы не было убитых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время общения с журналистами.

Зеленский отметил, что Украина не меняла адженду – безусловное прекращение огня, обмен пленными, возвращение детей, возвращение гражданских, ну и дальше— это встреча лидеров.

«Ну и в принципе как такового прекращения огня они не видят. Они сказали, что готовы на прекращение огня на 2-3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты. Потому что прекращение огня для того, чтобы не было убитых», - отметил президент.

По его словам, для россиян— это вопрос просто небольшой паузы в войне.

«Поэтому хочется, чтобы наши американские партнеры все же сильными шагами направили пакет санкций в Сенат, чтобы дожали россиян к прекращению огня сильными санкциями. По-другому они пока не понимают. Мы считаем, что это справедливо. Уже 5 месяц идет с тех пор, как США дали сигнал о прекращении огня. И мы это поддерживаем», - добавил Зеленский.

Он отметил, что предложение РФ прекратить огонь на 2-3 дня — это просто игра риторик.

«Товарищ Мединский, как я и говорил с самого начала, это не того уровня люди, они даже не разбираются технически. Военные на поле боя очень часто обмениваются к сожалению убитыми телами своих армий. Это происходит. И все понимают, что в момент обмена никто друг в друга не стреляет», - подчеркнул глава государства.

По его словам, это не прекращение огня, потому что в этот момент на других участках продолжается война и атакуется гражданское население.

«Для чего они это делают, как в принципе и обмены. Обмены для нас очень важны и они это понимают, они этим кормят американцев, чтобы те пролонгировали свое решение о введении санкций, чтобы они не ввели их, как это нужно было уже сделать. Поэтому для нас важно подчеркнуть, что если в этот раз Стамбул будет по прекращению огня не двигаться вперед, то должны быть санкционные шаги от Штатов», - подчеркнул Зеленский.

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