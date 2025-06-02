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Вильнюс – самый богатый и самый крупный город в странах Балтии

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  • 2.06.2025, 20:25
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Вильнюс – самый богатый и самый крупный город в странах Балтии

Столица Литвы переживает золотой век.

Отныне Вильнюс может смело называться самым большим городом в странах Балтии. 2 июня Латвийское центральное статистическое управление объявило, что число жителей Риги сократилось до 592 000 человек. В Вильнюсе насчитывается 607 000 жителей. Вильнюс не только самый большой, но и самый богатый город в Балтии – его ВВП на одного жителя больше среднего показателя по ЕС, пишет Delfi.

По словам мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, за последние 10 лет число жителей в столице выросло на 13%. Положительные перемены в городе обусловлены укреплением экономики, международными инвестициями и улучшением качества жизни. Даже во время пандемии и на фоне сегодняшнего геополитического напряжения Вильнюс сохраняет стабильный темп роста.

«Скорость, гибкость и прогрессивное мышление позволяют нам формировать город будущего. Вильнюс – самый богатый и большой город в странах Балтии, а статус зеленой столицы Европы только упрочивает позицию устойчивого города, ориентированного на высокое качество жизни. За последние 30 лет Вильнюс вырос в современный, творческий и вдохновляющий инновационный центр, успешно конкурирующий на международной арене», – заметил мэр.

Тот факт, что столица Литвы переживает золотой век, подтверждает и то, что ВВП на одного человека в Вильнюсе выше среднего по ЕС. По данным „Евростата“ за 2024 г., ВВП Риги на одного жителя составляет 77% среднего показателя по ЕС, Таллинна – 96%, а Вильнюса - 105%.

По словам главы агентства Go Vilnius Довиле Александравичене, значительным катализатором роста Вильнюса является технологический сектор – сфера высоких технологий, финтех, медицины, обороны и др.

В Вильнюсе работают такие международные компании, как Moody’s, Nasdaq, Thermo Fisher, Vinted и Nord Security. За 10 лет в 39 раз выросла экосистема международных стартапов, за последние 5 лет 4 из них стали единорогами.

К числу достоинств Вильнюса относится высокое место по качеству жизни, в этом рейтинге Вильнюс уступает только Стокгольму, Копенгагену, Осло и Люксембургу.

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