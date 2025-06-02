Украина хочет заключить с США соглашение об оружии 2.06.2025, 20:42

Зеленский назвал ключевую деталь.

Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по экономическим и оборонным соглашениям.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, Украина хочет предложить Штатам соглашения и о свободной торговле.

«Будут соответствующие встречи. Мы можем говорить, что на этой неделе, ну, я уже говорю это журналистам. Но я пока не будут раскрывать, в каком формате. Мы планируем, это будет в США. Там будем поднимать именно эти два вопроса», - сказал президент.

Он рассказал, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом соглашение о поставках Украине оружия.

«Да поставки оружия в Украину. Мы хотим его купить. Это соглашение, это не подарки. Это важные вещи и важные встречи будут проводиться в США. Также я жду встречи с представителями многих команд наших партнеров, с американской командой, я их жду в Киеве», - подчеркнул он.

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