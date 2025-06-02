Bloomberg: Удары Украины по стратегическим авиабазам России ошеломили Кремль

Bloomberg: Удары Украины по стратегическим авиабазам России ошеломили Кремль2
- 2.06.2025, 21:21
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Среди кремлевских чиновников царит горькое чувство тревоги из-за уязвимости ядерных сил.
Удар Украины по базам стратегических бомбардировщиков России, нанесенный днем в воскресенье, ошеломил Москву, посеяв среди кремлевских чиновников горькое чувство тревоги из-за уязвимости ядерных сил, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По словам одного из собеседников агентства, близкого к Кремлю, в результате атаки вооруженные силы потеряли около 10 самолетов, которые считались надежно защищенными от атак, поскольку размещены в глубине страны.
OSINT-аналитики оценивали российские потери в 13-15 машин, цифру в 13 уничтоженных самолетов назвал также провоенный z-канал «Рыбарь».
В общей сложности, по данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), на вооружении России находятся 55 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 с дальностью 10 тысяч км и выше, а также еще 60 Ту-22М3, которые имеют дальность до 6,5 тысячи км и относятся к тактическим носителям ядерного оружия.
Таким образом, ВСУ удалось вывести из строя до 10% стратегической авиации РФ. Тем не менее, операция Киева существенно не уменьшит ядерные возможности России, сказали источники Bloomberg, близкие к Кремлю и Минобороны. Основная часть российских боеголовок размещена на ракетах наземного и морского базирования — их у России 567, по данным SIPRI.