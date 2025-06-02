Джокович впервые выиграл сто матчей на одном турнире «Большого шлема» 1 2.06.2025, 21:22

Сербский теннисист вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и впервые в карьере выиграл 100 матчей на турнире «Большого шлема».

В 1/8 финала 38-летний серб обыграл 81-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри со счетом 6:2, 6:3, 6:2.

Ранее на «Ролан Гаррос» 100 побед одерживал только завершивший карьеру испанец Рафаэль Надаль (112), который выигрывал турнир рекордные 14 раз.

На Australian Open Джокович выиграл 99 матчей за карьеру, на Уимблдоне — 97, а на US Open — 90.

Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» 16-й год подряд и стал самым возрастным участником турнира на этой стадии со времен 39-летнего Иштвана Гуйяша в 1971 году.

Соперником Джоковича будет Александр Зверев из Германии (третий в рейтинге), который выиграл у серба только пять встреч из 13.

Всего Джокович становился победителем «Ролан Гаррос» три раза — в 2016, 2021 и 2023 годах.

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