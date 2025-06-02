Зеленский намекнул на новые меры из-за наглости РФ на переговорах 13 2.06.2025, 21:23

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Украина после «Паутины» может осуществить очередную операцию.

Украина после операции «Паутина» может задействовать против России новые меры. Российская делегация остается наглой на переговорах.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Глава государства отметил, что российская делегация во время сегодняшних переговоров в Стамбуле вела себя «немного спокойнее», чем на прошлой встрече. Но наглость россиян никуда не делась.

«Наглые люди вели себя немного скромнее. Ну посмотрим, может надо еще пару каких-то мер и уже будут все вести себя, попытаются вести себя как люди», - добавил он.

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