закрыть
2 июня 2025, понедельник, 23:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский намекнул на новые меры из-за наглости РФ на переговорах

13
  • 2.06.2025, 21:23
  • 7,742
Зеленский намекнул на новые меры из-за наглости РФ на переговорах

Украина после «Паутины» может осуществить очередную операцию.

Украина после операции «Паутина» может задействовать против России новые меры. Российская делегация остается наглой на переговорах.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Глава государства отметил, что российская делегация во время сегодняшних переговоров в Стамбуле вела себя «немного спокойнее», чем на прошлой встрече. Но наглость россиян никуда не делась.

«Наглые люди вели себя немного скромнее. Ну посмотрим, может надо еще пару каких-то мер и уже будут все вести себя, попытаются вести себя как люди», - добавил он.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров