На что белорусские дети тратят деньги 2 2.06.2025, 21:49

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Данные Беларусбанка удивят родителей.

Самая крупная финансовая организация Беларуси изучила расходы своих юных клиентов за год и опубликовала интересную статистику.

Беларусбанк привел данные о том, какие операции проводили несовершеннолетние по его карточкам.

Как выяснилось, владельцы карт «Зебра», карточки учащегося и «Изи-карты», которым от 6 до 18 лет, провели за год 20 млн транзакций.

«На сумму этих операций можно было бы обеспечить каждого жителя Барановичей горным велосипедом белорусского производства», – привели сравнение в банке.

Тогда как средняя сумма по чеку эквивалентна цене пачки чипсов и газировки.

Самая популярная категория покупок – супермаркеты и универмаги (12 млн операций).

На втором месте стоят траты на фастфуд (485 тыс. транзакций).

Следующие категории – цифровые игры (249 тыс.) и книжные магазины (133 тыс.).

За ними в списке самых больших расходов юных клиентов Беларусбанка стоят парки и аттракционы (46 тыс.), а также кинофильмы (31 тыс.).

Замыкают список траты в категории «Техника».

Любители гаджетов из числа детей и подростков совершили за год более 16 тыс. покупок в специализированных магазинах.

Таким образом, число операций в категории «Книги» (в нее входят и канцелярские принадлежности) превосходит суммарно транзакции по аттракционам, кино и технике.

Беларусбанк также изучил операции клиентов в возрасте от 6 до 18 лет, связанные с пополнением карточки и снятием денег.

Оказалось, что мальчики чаще пополняют карты (343 тыс. транзакций), а девочки снимают наличные (307 тыс. операций).

В разрезе возрастов самыми активными в части снятия наличных оказались подростки 17–18 лет (396 тыс. операций). В то время как дети 6–16 лет чаще пополняют карты (388 тыс.).

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