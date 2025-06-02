На что белорусские дети тратят деньги

На что белорусские дети тратят деньги2
- 2.06.2025, 21:49
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Данные Беларусбанка удивят родителей.
Самая крупная финансовая организация Беларуси изучила расходы своих юных клиентов за год и опубликовала интересную статистику.
Беларусбанк привел данные о том, какие операции проводили несовершеннолетние по его карточкам.
Как выяснилось, владельцы карт «Зебра», карточки учащегося и «Изи-карты», которым от 6 до 18 лет, провели за год 20 млн транзакций.
«На сумму этих операций можно было бы обеспечить каждого жителя Барановичей горным велосипедом белорусского производства», – привели сравнение в банке.
Тогда как средняя сумма по чеку эквивалентна цене пачки чипсов и газировки.
Самая популярная категория покупок – супермаркеты и универмаги (12 млн операций).
На втором месте стоят траты на фастфуд (485 тыс. транзакций).
Следующие категории – цифровые игры (249 тыс.) и книжные магазины (133 тыс.).
За ними в списке самых больших расходов юных клиентов Беларусбанка стоят парки и аттракционы (46 тыс.), а также кинофильмы (31 тыс.).
Замыкают список траты в категории «Техника».
Любители гаджетов из числа детей и подростков совершили за год более 16 тыс. покупок в специализированных магазинах.
Таким образом, число операций в категории «Книги» (в нее входят и канцелярские принадлежности) превосходит суммарно транзакции по аттракционам, кино и технике.
Беларусбанк также изучил операции клиентов в возрасте от 6 до 18 лет, связанные с пополнением карточки и снятием денег.
Оказалось, что мальчики чаще пополняют карты (343 тыс. транзакций), а девочки снимают наличные (307 тыс. операций).
В разрезе возрастов самыми активными в части снятия наличных оказались подростки 17–18 лет (396 тыс. операций). В то время как дети 6–16 лет чаще пополняют карты (388 тыс.).