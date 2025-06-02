Фуры стратегического назначения 4 Виталий Гинзбург

2.06.2025, 22:12

3,626

То, что произошло вчера, значительно серьезнее.

Атака ВСУ на пять аэродромов дальней авиации ВКС России, в ходе которой повреждены или уничтожены боле сорока самолетов, воспринимается как большой успех Украины, едва ли не как Перл-Харбор России. Но с моей точки зрения, эти характеристики никак не оценивают масштаб этого события.

Разумеется, это существенно ограничит возможности России по нанесению ударов крылатыми ракетами воздушного базирования. И, как известно, после Перл-Харбора США смогли восстановить и военно-морской флот и авиацию. США тогда скорбели только по утрате людей. Технологические и экономические возможности позволили США в короткое время не только восстановить свои потери в вооружении и технике, но и обеспечить ими своих союзников, включая СССР.

То, что произошло вчера, значительно серьезнее. Уничтожены не просто самолеты.

Во-первых, для России – это безвозвратные потери, которые она не в состоянии восполнить никаким образом. Это старые советские разработки, по которым Россия уже утратила технологии. Более того, самолет Ту-95 по части двигателей – это не просто устаревшая советская технология, а немецкая времен ВМВ, которая была воспроизведена и модернизирована при участии пленных немецких инженеров, которым взамен было обещано возвращение домой после войны. За весь постсоветский период Россия смогла достроить один Ту-160 и провести реконструкцию самолетов Ту-95 и Ту-22, и то не в полном объеме.

Во-вторых, в России уже более пятнадцати лет существуют планы, на которые потрачены деньги по созданию современного ударного самолета под условным названием «ПАК ДА». В результате, на бумаге самолет вроде бы есть. Есть даже планы совершения первого полета. Но по доброй русской традиции, я опять повторю И.Губермана:

«Народа российского горе,

Еще с незапамятных пор.

Что пишет он х** на заборе,

Еще не построив забор».

Двигателя у этого самолета пока нет даже на бумаге.

То есть восполнить эти потери невозможно, независимо от желания перевести экономику на военные рельсы и посадить в шарашку или в тюрьму всех, кто хоть что-то понимает в самолетостроении.

Это уже оборотная сторона роста без развития, о которой говорят все эксперты.

В-третьих, подготовка и успешное проведение спецоперации такого масштаба и с такими последствиями, не допустив на протяжении полутора лет ни одной утечки – это беспрецедентный успех украинских спецслужб, ставящих их на ведущее место в мире.

После этого всем понятно, что в России не только деморализованы орки, не просто парализована логистика, но и каждый участник военных преступлений против Украины и ее народа реально понимает – от ответственности за свои преступления он не уйдет, независимо от способа его преследования. Полагаю, что это не последний фактор в оценке этой «Паутины».

В-четвертых, уничтожение этих самолетов выходит за рамки войны в Украине. Каждый из этих самолетов был учтен договорами ОСВ-1 и ОСВ-2. Исходя из этого, на сегодняшний день произошло существенное изменение стратегического баланса между Россией и США.

Всего в России числилось 110 стратегических бомбардировщиков. При этом нам неизвестна степень их технической готовности с учетом их возраста. Соответственно, исходя из структуры ДА ВКС России, базовыми аэродромами для двух дивизий являются Энгельс и Украинка. Логично предположить, что неисправные самолеты вряд ли могли оказаться на других аэродромах, подвергнувшихся удару ВСУ. Следовательно, реальный ущерб, нанесенный России, еще предстоит уточнить. Тем более что стратегические средства, размещенные на АПЛ и в составе дивизий РВСН характеризуются неоднозначно, а эти самолеты были в боеготовности.

В-пятых, операция, наносящая поражение стратегическим силам России не могла быть осуществлена без уведомления США, и, возможно, Великобритании и Франции.

Здесь бессмысленно выстраивание конспирологических версий. Тем более что два года назад ВСУ уже наносили удар по станции ДРЛО в Орске и это происходило с соблюдением всех процедур.

Это наглядное подтверждение международной поддержки Украины.

И еще один сигнал о деградации стратегического потенциала России, который более опасен именно своей деградацией, чем угрозами пьяного Димона.

В-шестых, и результат, и время проведения операции, я имею ввиду переговоры в Стамбуле и позиция на них России, должны коренным образом снять все колебания по поддержке Украины. Начиная от поставок оружия и заканчивая членством Украины в НАТО.

Принятие в НАТО страны, способной таким образом защищать себя от варваров – это существенный вклад в укрепление потенциала цивилизации.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com