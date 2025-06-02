«Может, нас за дачников посчитали» 1 2.06.2025, 22:13

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Белоруска удивилась счетам за электричество в деревенском доме.

Белоруска опубликовала видео в TikTok, где пожаловалась на, по ее мнению, завышенные счета за электроэнергию в частном доме в деревне. Девушка предположила, что кто-то ворует у ее семьи электричество, однако в комментариях рассказали, что причина может быть другая, пишет «Зеркало».

По словам девушки, сумма платы за свет колеблется от 170 до 230 рублей в месяц — и это при стандартном наборе бытовой техники: холодильник, морозильник, бойлер и стиральная машина.

Автор ролика выразила недоумение: такие суммы кажутся ей «ненормальными».

— Нам казалось, может, там какая-то ошибка — как дачников нас считают. Нет, все как положено, — добавила она.

Для сравнения девушка привела энергопотребление продуктового магазина, где работает. По ее словам, там используется гораздо больше мощного оборудования: большая морозильная камера, витрина и два холодильника по 800 литров, — но и там «по киловаттам выходит меньше».

Белоруска призналась, что не понимает, почему дома «нагорает» столько энергии, и даже допустила, что кто-то попросту ворует электричество, незаконно подключившись к сети.

В комментариях одни согласились с предположением хозяйки дома насчет воровства, но другие утверждают, что причина повышенного расхода электричества может скрываться в самом счетчике или одном из приборов:

«800 киловатт в месяц — у вас или проблема со счетчиком, или пилорама стоит. У меня дом: два бойлера, два холодильника, морозильник, насос, компьютеры — и всего 350+ в месяц».

«Обратитесь в „Энергосбыт“, пусть прибор учета сдадут на экспертизу. Часто с таким сталкиваюсь по работе. Поставят подменный — и сразу будет видно».

«Не надо искать воришек, главный потребитель — это бойлер. Мыли пять минут посуду — а он потом греет два часа. Это 2−3 кВт. А вечером вообще не выключается».

«Бойлер потребляет 55% от общего количества».

«У меня на даче счетчик сам считал. „Энергосбыт“ подтвердил неисправность. Вернули через девять месяцев, перерасчет сделали».

«Были случаи, когда энергия уходила в землю. Проверьте, как подходят провода к счетчику, вызовите электрика».

«С заменой счетчика у нас стало на 200 кВт больше. Все дело в электронных счетчиках».

«Проверьте: возможно, кто-то „подсасывает“. Есть GPS-счетчики, вешайте на столб — у нас много „соседей“ так словили».

«Электронные счетчики с контролем — как хотят, так и крутят. Хрен проверишь».

«Отключите все от сети и посмотрите, крутится ли счетчик. У нас был случай — ошибка подключения».

«Если раньше сдавали счетчик на поверку — его могли переделать, чтобы считал больше. Проверьте, правильно ли подключены фаза и ноль — часто путают».

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