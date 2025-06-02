Зеленский: Сенаторы США начали согласовывать пакет санкций 1 2.06.2025, 22:18

1,318

Президент Украины заявил, что в пакете есть «сильные вещи».

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, являющиеся авторами нового пакета США санкций против России, начали согласовывать его с Европейским союзом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, это приближает к принятию пакета Конгрессом США.

«Это хороший знак, там есть сильные вещи. И европейский 18 пакет будет сильным. Если они начали согласовывать, я считаю, что будут два пакета», – сказал он.

Зеленский еще раз подчеркнул, что для того, чтобы заставить Россию прекратить огонь, нужны «сильные шаги, прежде всего санкции».

«Очень хочется, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат и чтобы дожали русских до прекращения огня сильными санкциями. Иначе они пока не понимают», – заявил президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com