Зеленский: Сенаторы США начали согласовывать пакет санкций

Зеленский: Сенаторы США начали согласовывать пакет санкций1
- 2.06.2025, 22:18
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Президент Украины заявил, что в пакете есть «сильные вещи».
Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, являющиеся авторами нового пакета США санкций против России, начали согласовывать его с Европейским союзом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента, это приближает к принятию пакета Конгрессом США.
«Это хороший знак, там есть сильные вещи. И европейский 18 пакет будет сильным. Если они начали согласовывать, я считаю, что будут два пакета», – сказал он.
Зеленский еще раз подчеркнул, что для того, чтобы заставить Россию прекратить огонь, нужны «сильные шаги, прежде всего санкции».
«Очень хочется, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат и чтобы дожали русских до прекращения огня сильными санкциями. Иначе они пока не понимают», – заявил президент Украины.